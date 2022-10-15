Украинских военных обвинили в обстреле эвакуационных групп в Артемовске

Солдат ВСУ обвинили в обстреле эвакуационных групп с беженцами в Артемовске

Украинские войска атаковали эвакуационные группы, выводящие беженцев из Артемовска и близлежащих населенных пунктов в ДНР. Об этом РИА Новости рассказал один из раненых жителей города Максим.

По его словам, солдаты сбрасывали на мирное население гранаты при помощи беспилотников. Он также заявил, что при ударе по эвакуационной группе погибли три человека, в том числе выводившие мирных жителей бойцы группы «Вагнер».