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17:09, 15 октября 2022Мир

Шольц призвал к расширению Евросоюза

Канцлер Германии Шольц призвал к расширению ЕС, чтобы усилить влияние на мир

Фото: Annegret Hilse / Reuters

Европейский союз (ЕС) следует расширить, призвал канцлер Германии Олаф Шольц на собрании европейских социал-демократов. Его слова приводит Reuters.

«ЕС, состоящий из 27, 30, 36 государств, с более чем 500 миллионами свободных и равноправных граждан, сможет еще сильнее влиять на мир», — заявил он.

Политик назвал себя приверженцем расширения объединения. По его мнению, продвижение Евросоюза на восток является выигрышным для стран-участниц.

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Анастасия Заикина
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