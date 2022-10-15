Шольц призвал к расширению Евросоюза

Канцлер Германии Шольц призвал к расширению ЕС, чтобы усилить влияние на мир

Европейский союз (ЕС) следует расширить, призвал канцлер Германии Олаф Шольц на собрании европейских социал-демократов. Его слова приводит Reuters.

«ЕС, состоящий из 27, 30, 36 государств, с более чем 500 миллионами свободных и равноправных граждан, сможет еще сильнее влиять на мир», — заявил он.

Политик назвал себя приверженцем расширения объединения. По его мнению, продвижение Евросоюза на восток является выигрышным для стран-участниц.