Министру обороны Британии спрогнозировали отставку из-за Трасс

Sky News: отказ от повышения военных затрат приведет к отставке министра обороны Британии

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес может покинуть свой пост в случае отказа нового министра финансов королевства Джереми Ханта от увеличения расходов на оборону. Такой прогноз дала редактор издания Sky News Дебора Хейнс.

Хант предложил рассмотреть отказ от главного обещания премьер-министра Великобритании Лиз Трасс повысить военные расходы, говорится в публикации. Подобное решение может привести к отставке Уоллеса, полагает Хейнс. Она также процитировала министра финансов, указавшего всем британским ведомствам на необходимость создавать дополнительные сбережения.

Хант отказался брать на себя обязательство по увеличению расходов на оборону до трех процентов от размера ВВП к 2030 году, как обещала ранее Трасс, отмечается в материале. «Нам действительно нужно увеличить расходы на оборону, но я не могу давать никаких обещаний здесь и сейчас относительно сроков», — заявил министр финансов.

О назначении Джереми Ханта на должность нового министра финансов Великобритании стало известно 14 октября. Предыдущего министра — Квази Квартенга — отправили в отставку из-за скандальной налоговой реформы.