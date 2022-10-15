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08:27, 15 октября 2022Мир

В Турции возросло число погибших при взрыве на шахте

На севере Турции 28 шахтеров погибли при взрыве в шахте, 11 пострадавших в больницах

Фото: Kemal Aslan / Reuters

Число погибших в результате взрыва на шахте на севере Турции возросло, передает телеканал TRT, ссылаясь на министра здравоохранения страны Фахреттина Коджу.

«Еще два человека погибли, число жертв в результате взрыва на угольной шахте в Турции достигло 28 человек», — отмечается в сообщении телеканала. 11 пострадавших находятся в больницах.

Ранее сообщалось, что в шахте в городе Бартын на севере Турции прогремел взрыв. По данным телеканала A Haber, на месте происшествия на глубине 300 метров находились 115 шахтеров, некоторых из них эвакуировали. 49 рабочих оказались заблокированы под землей, сообщил губернатор Бартына Нуртадж Арслан.

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Марина Совина
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