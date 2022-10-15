В Турции 22 человека погибли при взрыве на шахте

Минздрав Турции: число погибших при взрыве на шахте в городе Бартын возросло до 22 человек

В городе Бартын на севере Турции на шахте прогремел взрыв, число погибших увеличилось до 22 человек. Об этом сообщил глава Минздрава страны Фахреттин Коджа в Twitter.

Еще 17 получили ранения, восемь пострадавших находятся в реанимации, одного из них самолетом доставили в Анкару, пятерых в ожоговый центр городской больницы Башакшехир в Стамбуле.

Как уточнил телеканал A Haber со ссылкой на местные власти, на месте взрыва на глубине 300 метров находились 115 шахтеров, некоторые из них были эвакуированы. 49 рабочих оказались заблокированы под землей, заявил губернатор Бартына Нуртадж Арслан.

Турецкая прокуратура начала расследование. По распоряжению президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на место происшествия выехали главы МВД и Минэнерго Сойлу и Фатих Донмез.

В июне семь горняков погибли в результате взрыва на угольной шахте Эль-Сулия в колумбийском департаменте Норте-де-Сантандер.