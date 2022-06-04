Семь горняков погибли при взрыве в шахте в Колумбии

El Tiempo: по меньшей мере семь шахтеров погибли при взрыве в Колумбии

По меньшей мере семь горняков погибли в результате взрыва на угольной шахте Эль-Сулия в колумбийском департаменте Норте-де-Сантандер. Об этом сообщает газета El Tiempo.

Агентство по чрезвычайным ситуациям подтвердило гибель семи человек, поиск еще восьми шахтеров продолжается. Поисковые работы осложнены плохой погодой и высокой концентрацией газов, оставшихся после происшествия.

Национальное агентство горной промышленности (ANM) сообщило, что концентрация метанового газа на месте происшествия стабилизировалась.

Ранее сообщалось, что в городе Березняки Пермского края при аварии на шахте погиб рабочий. Устройство по задувке горной породы вышло из строя, и и его металлическая часть упала на россиянина, когда он ночью проводил работы по зачистке забоя.

