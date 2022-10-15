В ФРГ возник спор из-за сравнения поставок оружия Киеву с надеждами на «Фау-2»

В ФРГ возник спор из-за сравнения чиновником Шмидтом поставок оружия Киеву с «Фау-2»

Глава ведомства федерального канцлера ФРГ Вольфганг Шмидт сравнил поставки немецкого оружия Киеву с выпуском ракет «Фау-2» в Третьем рейхе, из-за его слов возник спор, передает РИА Новости.

13 октября Шмидт на дискуссионном мероприятии в Берлине, рассуждая о поставках оружия киевским властям, вспомнил о ракете «Фау-2», которую нацисты именовали «чудо-оружием». По мнению главы администрации канцлера Олафа Шольца, надеяться на «чудо-оружие», которое вмиг положило бы конец конфликту на Украине, нельзя. Такого оружия, по его словам, просто не существует.

Поле этой аналогии на высокопоставленного чиновника обрушилась с критикой одна из главных идеологов обеспечения украинской армии тяжелым вооружением, член комитета Бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман. Она отметила, что мнение Шмидта совершенно неуместно.

«Коллегиально предлагаю Вольфгангу Шмидту немного углубить его познания в оружии. Тогда бы он быстро осознал, что сравнение с нацистским оружием попросту неправильно», — отметила Штрак-Циммерман в беседе с агентством DPA.

Ранее ﻿депутат бундестага Сара Вагенкнехт назвала безумными сторонников поставок оружия Украине.

