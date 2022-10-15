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02:50, 15 октября 2022Мир

Пентагон раскрыл содержание выделяемого Украине нового пакета помощи

Пентагон сообщил, что в новый пакет военный помощи Украине войдут боеприпасы к HIMARS

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Министерство обороны США раскрыло, что должно войти в новый пакет военный помощи на 725 миллионов долларов, которую Вашингтон выделит Украине. Отмечается, что пакет содержит боеприпасы к реактивным системам залпового огня (РСЗО) HIMARS и артиллерийские снаряды, сообщает РИА Новости.

«Новый пакет оборонной помощи включает: дополнительные боеприпасы к HIMARS, 23 тысячи 155 миллиметровых артиллерийских снарядов, 500 высокоточных 155 миллиметровых артиллерийских снарядов, пять тысяч 155 единиц систем дистанционного противотанкового минирования», — заявили в Пентагоне.

Помимо этого США передадут Киеву противотанковые орудия, высокоскоростные противорадиолокационные ракеты, транспортные средства, а также патроны. В американском оборонном ведомстве уточнили, что с января 2021 года предоставили Украине военной помощи на 18,2 миллиарда долларов.

Ранее депутат Европейского парламента (ЕП) от Франции Тьерри Мариани рассказал, что часть союзников Парижа прилагают максимум усилий для того, чтобы конфликт на Украине затянулся на годы вперед, а Европа таким образом стала гораздо слабее.

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Марина Совина
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