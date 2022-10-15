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01:26, 15 октября 2022Мир

Евродепутат заявил о мечте союзников затянуть конфликт на Украине на годы

Депутат ЕП Мариани: союзники Франции мечтают затянуть конфликт на Украине на годы вперед

Фото: Kay Nietfeld / Globallookpress.com

Депутат Европейского парламента (ЕП) от Франции Тьерри Мариани в эфире BFMTV рассказал, что часть союзников Парижа прилагают максимум усилий для того, чтобы конфликт на Украине затянулся на годы вперед, а Европа таким образом стала гораздо слабее.

«О чем мечтают некоторые наши заокеанские союзники? Чтобы эта война длилась два-три года, поскольку в конечном счете ослабит Европу. Европа заплатит огромную цену, которая, по моему мнению, будет гораздо выше, чем при COVID-19», — заявил политик.

Он считает, что президент Украины Владимир Зеленский вовсе не хочет мира, а планирует втянуть Запад в войну, тем самым надеясь ее выиграть. Помимо этого Мариани напомнил о том, что украинское военные с 2014 года уничтожает население на востоке страны и бомбит Донецк.

Ранее издание Financial Times сообщило о том, что Украина попала в зависимость от капризного миллиардера. Речь идет о ситуации с системами Starlink, которые принадлежат бизнесмену, основателю Spacex и Tesla Илону Маску.

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Марина Совина
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