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01:14, 15 октября 2022Мир

На Западе заявили о попадании Украины в зависимость от капризного миллиардера

FT: Киев попал в зависимость от капризного миллиардера Маска из-за ситуации со Starlink
Илон Маск

Илон Маск. Фото: Flashpic/ Keystone Press Agency/ Globallookpress.com

Западное издание Financial Times заявило, что Украина попала в зависимость от капризного миллиардера. Речь идет о ситуации с системами Starlink, которые принадлежат бизнесмену, основателю Spacex и Tesla Илону Маску.

По мнению автора статьи, подобная зависимость означает большую уязвимость для Киева. Украинским властям после начала российской спецоперации пришлось действовать быстро, а система оказалась намного лучше возможных альтернатив и изначально была сравнительно дешевой.

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«Напрашивается урок о технической зависимости и диверсификации. Конфликт на Украине остро подчеркивает, в насколько цифровом мире мы живем и как платформы стали источником жизненной силы для экономики и многого другого. Таким образом, вопрос, в чьей они власти и доверяем ли мы их надежности, приобретает в эти тревожные времена особое значение», — говорится в материале.

Автор подчеркнул, что разрушенное доверие очень сложно восстановить, и выразил надежду на то, что Илон Маск докажет, что на него можно положиться, и Starlink продолжит функционировать на Украине.

Предприниматель и создатель компании SpaceX Илон Маск сообщил о прекращении финансирования Starlink на Украине из-за негативной реакции Киева на его идеи по урегулированию украинского кризиса. Он уточнил, что всего лишь последовал совету обматерившего его экс-посла республики Андрея Мельника, который назвал свое заявление «очень дипломатичным».

По словам министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова, Starlink является важным элементом критической инфраструктуры республики. 14 октября SpaceX уведомила Пентагон об отказе оплачивать работу системы спутниковой связи на украинской территории. Кроме того, компания попросила ведомство взять на себя финансирование услуг Starlink в интересах правительства и армии Украины.

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Марина Совина
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