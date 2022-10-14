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18:54, 14 октября 2022Бывший СССР

Киев высказался о Starlink после отказа Маска от оплаты системы

Вице-премьер Украины Федоров назвал Starlink важным элементом инфраструктуры
СюжетИлон Маск предложил признать Крым российским

Фото: Nacho Doce / Reuters

Система спутниковой связи Starlink является важным элементом критической инфраструктуры Украины, заявил вице-премьер страны, министр цифровой трансформации Михаил Федоров. Его слова приводит РИА Новости.

«[Основатель SpaceX] Илон Маск, определенно, входит в число крупнейших частных доноров мира, которые поддерживают Украину», — заявил он после отказа бизнесмена оплачивать систему.

Ранее сообщалось, что Маск заявил о прекращении финансирования сети спутникового интернета на Украине из-за негативной реакции Киева на его идеи по урегулированию украинского кризиса. По словам предпринимателя, он всего лишь последовал совету обматерившего его украинского экс-посла Андрея Мельника.

Компания SpaceX сообщила Пентагону об отказе оплачивать работу спутникового интернета Starlink на Украине 14 октября. В письме к властям США также содержалась просьба к ведомству взять на себя финансирование услуг Starlink в интересах правительства и армии Украины.

Starlink — проект глобальной спутниковой системы связи, которая предназначена для обеспечения доступа в интернет пользователей по всему миру за счет большого количества малых аппаратов, находящихся на околоземной орбите. Илон Маск открыл доступ к глобальной системе спутниковой связи Starlink на территории Украины в конце февраля.

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Варвара Кошечкина
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