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09:00, 14 октября 2022Наука и техника

SpaceX отказалась платить за работу Starlink на Украине

CNN: Илон Маск заявил Пентагону о невозможности оплачивать работу Starlink на Украине
СюжетСпециальная военная операция на Украине

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Американская компания SpaceX заявила Пентагону об отказе оплачивать работу спутникового интернета Starlink на Украине. Об этом сообщает CNN со ссылкой на соответствующие документы.

По данным телеканала, в сентябре глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск отправил в Пентагон письмо, в котором заявил, что компания «более не может продолжать финансировать работу Starlink, как прежде». В письме также содержалась просьба к ведомству взять на себя финансирование услуг Starlink в интересах правительства и армии Украины.

20 тысячтерминалов Starlink

было передано на сегодняшний день Украине

В письме говорилось, что до конца текущего года Пентагону придется выделить более 120 миллионов долларов, а в течение следующих 12 месяцев — еще 400 миллионов.

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Starlink на Украине

Starlink — проект глобальной спутниковой системы связи, которая предназначена для обеспечения доступа в интернет пользователей по всему миру за счет большого количества малых аппаратов, находящихся на околоземной орбите.

Глава Tesla и SpaceX Илон Маск открыл доступ к глобальной системе спутниковой связи Starlink на территории Украины в конце февраля.

Бывший генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что Маск оказался на стороне врага, поставив Украине технику для обеспечения доступа к широкополосному интернету. Он также назвал погоней за властью создание Маском ракет Falcon 9 и спутников Starlink.

Он ориентируется на то, чтобы стать очень влиятельным человеком не только в США, но и в мире. Думаю, что, если бы он родился не в Южной Африке, а в Штатах, он бы точно пошел на президентские выборы и имел бы колоссальный шанс быть избранным. Он как некоренной американец понимает, что это невозможно, и выбрал другой алгоритм действий

Дмитрий РогозинЭкс-глава «Роскосмоса»
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Кто и сколько платил за Starlink?

В апреле The Washington Post писала, что правительство США тайно платит миллионы долларов, спонсируя отправку на Украину терминалов Starlink.

По данным издания, 5 апреля Агентство США по международному развитию (USAID) объявило, что приобрело у SpaceX 1333 терминала Starlink для отправки на Украину. Изначально агентство назвало это «пожертвованием частного сектора на сумму примерно 10 миллионов долларов», однако не уточнило, сколько средств вкладывает в оборудование или транспортные расходы.

Примечательно, что спустя некоторое время USAID удалило ключевые детали из своего релиза. После этого в нем заявлялось, что агентство поставило 5000 терминалов Starlink Украине в рамках государственно-частного партнерства со SpaceX, но при этом величина пожертвований не называлась.

По данным газеты, USAID фактически согласилось приобрести около 1,5 тысячи стандартных терминалов Starlink по 1,5 тысячи долларов за штуку и заплатить дополнительно более 800 тысяч долларов за транспортные расходы. Стоит также учесть выплаченные SpaceX три миллиона долларов за отправленное на Украину оборудование. Отмечалось, что терминалы будут закуплены и отправлены от имени USAID сторонним подрядчиком, который организует доставку оборудования из Лос-Анджелеса на Украину через Варшаву.

В то же время Маск в начале октября заявил, что SpaceX потратила десятки миллионов долларов на разворачивание работы спутникового интернета на территории Украины.

80миллионов долларов

потратил Илон Маск на разворачивание работы Starlink на Украине

При этом, по словам предпринимателя, на запуск и поддержку спутников он потратил деньги из собственного кармана.

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Сбои в работе Starlink

В марте глава Космического командования США генерал Джеймс Дикинсон оказался впечатлен работой системы спутникового интернета Starlink на территории Украины.

То, что мы наблюдаем с Илоном Маском и возможностями Starlink, действительно показывает нам, что мегасозвездие или разросшаяся архитектура могут обеспечить с точки зрения избыточности и возможностей

Джеймс Дикинсон Глава Космического командования США

Однако в начале октября стало известно, что в работе спутниковой сети Starlink на территории проведения российской специальной военной операции (СВО) на Украине произошли сбои, которые вызвали панику у украинских военных. По информации Financial Times, были зафиксированы «катастрофические потери» в Донбассе, Херсонской, Запорожской и Харьковской областях.

По словам украинских аналитиков, опрошенных изданием, причиной сбоев спутниковой связи в зоне СВО могло стать специальное решение компании SpaceX, которая запустила Starlink, ограничить доступ к ней на подконтрольной России территории. Как утверждают эксперты, нарушения в работе сети являются свидетельством недостатка кооперации между SpaceX и украинским военным руководством.

Сам Илон Маск отказался комментировать сообщения о сбоях в работе терминалов Starlink на Украине.

Что касается того, что происходит на поле боя, то это конфиденциальная информация

Илон МаскОснователь компаний Tesla и SpaceX

SpaceX занимается пусками спутников с мая 2019 года, в настоящий момент на околоземной орбите находится около трех тысяч спутников. В середине сентября SpaceX запустила в космос очередную партию из 54 спутников. Оборудование запустили на всех континентах. Последней оказалась Антарктида, в которой доступ к спутниковому интернету от Илона Маска появился в середине сентября.

При этом в России спутниковый интернет Маска в ближайшее время работать не будет.

Оружие России
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Марина Совина
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