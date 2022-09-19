Спутниковый интернет Илона Маска не запустят в России

ТАСС: спутниковый интернет Starlink не будет работать в России, Белоруссии и Китае

Спутниковый интернет Starlink не будет работать в России в ближайшее время. Об этом сообщает ТАСС.

Журналисты агентства обратили внимание на карту покрытия Starlink, доступную на сайте сервиса. Согласно актуальным данным, для многих стран услуга спутникового интернета от корпорации Илона Маска недоступна. К этим странам относятся Россия, Белоруссия, Китай, Афганистан, Венесуэла, Иран, КНДР, Куба и Сирия. Отдельно авторы отметили, что интернет Starlink не запустится на части территории Донецкой и Луганской народных республик.

В ряде государств, где Starlink еще не доступен, спутниковая сеть может начать работу в ближайшее время — оператор либо получает разрешение от местных властей, либо готовит свое оборудование. К этим странам относятся, например, Казахстан, Египет, Япония, Аргентина, Бразилия.

«Starlink пока недоступен в вашем регионе из-за ожидания одобрения регулирующих органов», — данное сообщение появляется при попытке заказать оборудование в России.

SpaceX занимается пусками спутников с мая 2019 года, в настоящий момент на околоземной орбите находятся около трех тысяч спутников. В середине сентября SpaceX запустила в космос очередную партию из 54 спутников.

Ранее стало известно, что Starlink запустили на всех континентах. Последней оказалась Антарктида, в которой доступ к спутниковому интернету от Илона Маска появился в середине сентября.