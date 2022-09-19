SpaceX вывела в космос новые спутники Starlink

SpaceX вывела в космос очередную группу спутников Starlink

SpaceX развернула на околоземной орбите Земли очередную группу спутников Starlink. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на американскую компанию.

Как стало известно, пуск ракеты-носителя Falcon 9 состоялся в понедельник, 19 сентября, в 3:18 по московскому времени с 40-го стартового комплекса космодрома на мысе Канаверал во Флориде. Развертывание 54 спутников для сети интернета Starlink подтвердили в компании.

Уточняется, что очередной запуск оказался 61-м по счету выводом на орбиту группы интернет-спутников для сети Starlink. SpaceX занимается пусками спутников с мая 2019 года. За все время корпорация Илона Маска запустила в космос более 3,3 тысячи интернет-спутников — часть из них вышла из строя, свыше трех тысяч продолжают работу.

В середине сентября стало известно, что интернет от Starlink запустили на всех континентах. Американские ученые рассказали, что начали использовать спутниковый интернет в Антарктиде — позже эту информацию подтвердил глава SpaceX Илон Маск.