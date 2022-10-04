Запуск Starlink на Украине обошелся в десятки миллионов долларов

Маск потратил $80 млн на запуск и поддержку спутников Starlink на Украине

Компания SpaceX американского миллиардера Илона Маска потратила десятки миллионов долларов на разворачивание работы спутникового интернета на территории Украины. Как признался сам Маск, это обошлось ему в 80 миллионов долларов. Об этом он рассказал в социальных сетях, его слова приводит РБК.

Богатейший человек на планете признался, что на запуск и поддержку спутников он потратил деньги из собственного кармана. Такое заявление он сделал после того, как предложил собственный способ решить украинский конфликт. Миллиардер считает, что к миру может привести выполнение четырех пунктов. В частности, он предложил признать Крым российским и провести повторные референдумы в регионах, вошедших в состав России.

SpaceX занимается пусками спутников с мая 2019 года, в настоящий момент на околоземной орбите находится около 3000 спутников. В середине сентября SpaceX запустила в космос очередную партию из 54 спутников. Оборудование запустили на всех континентах. Последней оказалась Антарктида, в которой доступ к спутниковому интернету от Илона Маска появился в середине сентября.

При этом что касается России, то тут спутниковый интернет Маска в ближайшее время работать не будет.