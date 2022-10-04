Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Запуск Starlink на Украине обошелся в десятки миллионов долларов

Маск потратил $80 млн на запуск и поддержку спутников Starlink на Украине
СюжетИлон Маск предложил признать Крым российским

Фото: SpaceX / Globallookpress.com

Компания SpaceX американского миллиардера Илона Маска потратила десятки миллионов долларов на разворачивание работы спутникового интернета на территории Украины. Как признался сам Маск, это обошлось ему в 80 миллионов долларов. Об этом он рассказал в социальных сетях, его слова приводит РБК.

Богатейший человек на планете признался, что на запуск и поддержку спутников он потратил деньги из собственного кармана. Такое заявление он сделал после того, как предложил собственный способ решить украинский конфликт. Миллиардер считает, что к миру может привести выполнение четырех пунктов. В частности, он предложил признать Крым российским и провести повторные референдумы в регионах, вошедших в состав России.

SpaceX занимается пусками спутников с мая 2019 года, в настоящий момент на околоземной орбите находится около 3000 спутников. В середине сентября SpaceX запустила в космос очередную партию из 54 спутников. Оборудование запустили на всех континентах. Последней оказалась Антарктида, в которой доступ к спутниковому интернету от Илона Маска появился в середине сентября.

При этом что касается России, то тут спутниковый интернет Маска в ближайшее время работать не будет.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
Совфед одобрил вхождение четырех новых регионов в состав России
На границе с ЕС в российском регионе развернули призывные пункты
Стало известно о заметном снижении цен на авиабилеты по зарубежным направлениям
Стали известны детали переговоров Турции и России о газе
Автор книги «Блондинка» заступилась за режиссера экранизации
Гастроэнтеролог перечислил неочевидные признаки заражения глистами
Россиянин-некрофил вырыл тело умершей женщины для съемок видео в даркнете
Совфед ратифицировал договор о принятии ДНР в состав России
Минобороны показало кадры уничтожения техники ВСУ артиллерией ВДВ
Разведенная женщина заключила денежный контракт с молодым возлюбленным
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.