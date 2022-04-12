Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
Наука и техника

Рогозин назвал реальную цель Маска

Глава «Роскосмоса» Рогозин назвал реальной целью Илона Маска власть, а не Марс

Фото: Roscosmos / Globallookpress.com

Реальной целью американского предпринимателя Илона Маска является не колонизация Марса, а власть, заявил гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в интервью РИА Новости.

По его мнению, глава SpaceX желает владеть «думами» людей на планете.

«Эти средства массовой информации будут пользоваться интернетом, который будет раздаваться его орбитальной группировкой, выводимой его же ракетами. Вот она — вся логика построения "пищевой цепочки". Я отдаю должное его бизнес-таланту, который управляется мечтой стать владельцем "дум", по крайней мере, западного мира. Даже не будучи президентом США, он станет им по факту, а может, и не только США», — сказал глава госкорпорации.

Он также назвал погоней за властью создание Маском ракет Falcon 9 и спутников Starlink. «Он ориентируется на то, чтобы стать очень влиятельным человеком не только в США, но и в мире. Думаю, что, если бы он родился не в Южной Африке, а в Штатах, он бы точно пошел на президентские выборы и имел бы колоссальный шанс быть избранным. Он как некоренной американец понимает, что это невозможно, и выбрал другой алгоритм действий», — заявил Рогозин.

В марте глава «Роскосмоса» заявил, что Маск оказался на стороне врага, поставив Украине технику для обеспечения доступа к широкополосному интернету.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Иван Потапов
Обсудить
Последние новости
Путин заявил о возобновлении лунной программы России
Будущее экономики России после падения ВВП оценили
Бывший сотрудник «Азовстали» раскрыл подробности о бомбоубежищах на заводе
Российский фигурист отказался считать предателями сменивших гражданство атлетов
В появлении правых идей в Европе увидели влияние Путина
Путин обозначил основную цель спецоперации на Украине
Белоруссия захотела отправить строителей на космодром Восточный
Названа стоимость самой дешевой виллы в Таиланде
Стали известны подробности ранения корреспондентки Первого канала в Мариуполе
ФСБ показала видео с задержанным в Подмосковье сторонником «Правого сектора»
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.