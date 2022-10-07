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Сбои в работе Starlink вызвали панику у ВСУ

FT: сбои в работе Starlink на территории СВО вызвали панику у ВСУ

Фото: Kalousek Rostislav / CTK / Globallookpress.com

Сбои в работе спутниковой сети Starlink на территории проведения российской специальной военной операции (СВО) на Украине вызвали панику у украинских военных. Об этом пишет Financial Times (FT), ссылаясь на чиновников республики.

По информации издания, были зафиксированы «катастрофические потери» в Донбассе, Херсонской, Запорожской и Харьковской областях. FT отметили, что нарушения в работе Starlink вызвали панику в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ).

По словам украинских аналитиков, опрошенных изданием, причиной сбоев спутниковой связи в зоне СВО могло стать специальное решение компании SpaceX, которая запустила Starlink, ограничить доступ к ней на подконтрольной России территории. Как утверждают эксперты, нарушения в работе сети являются свидетельством недостатка кооперации между SpaceX и украинским военным руководством.

Ранее глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что если американский миллиардер и основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск хочет ускорить завершение конфликта на Украине, то ему стоит лишить Киев доступа к Starlink.

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Кристина Есикова
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