Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

В Крыму назвали Илону Маску способ ускорить завершение конфликта на Украине

Спикер парламента Крыма Константинов призвал Маска лишить Украину доступа к Starlink
СюжетИлон Маск предложил признать Крым российским

Фото: Ritzau Scanpix / Reuters

Если американский миллиардер и основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск хочет ускорить завершение конфликта на Украине, то ему следовало бы лишить Киева доступ к спутниковой сети Starlink. Такой способ назвал глава крымского парламента Владимир Константинов, его цитирует РИА Новости.

«Если Маск действительно заинтересован в прекращении конфликта на Украине, то ему следовало бы, прежде всего, лишить Украину доступа к спутниковой сети Starlink, которую киевский режим использует в том числе в своих военных целях, продолжая политику террора и убийств мирных граждан», — призвал спикер крымского парламента.

4 октября Маск назвал четыре пункта, выполнение которых может привести к урегулированию конфликта на Украине. По его мнению, необходимо повторное проведение референдумов на территориях, вошедших в состав России, под наблюдением ООН. Также миллиардер заявил, что Крым должен быть закреплен в качестве субъекта России «как это было с 1783 года (до ошибки Хрущева)», а Украине нужно предоставить нейтральный статус.

В Кремле на идею Маска отреагировали позитивно, подчеркнув, что Маск, в отличие от многих дипломатов, «все-таки пытается искать пути для достижения мира»

В свою очередь, в Госдуме предложили американскому миллиардеру стать новым президентом США. По мнению депутата Михаила Шеремета, с Маском на посту президента Соединенных Штатов можно выстраивать взаимовыгодные отношения, направленные на сохранение мира.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анастасия Шейкина
Обсудить
Последние новости
Зеленский отказался признавать вхождение новых регионов в состав России
Легионер «Зенита» рассказала об удивившей ее новогодней традиции россиян
Генпрокурор России заявил о действиях Запада по разрушению «Северных потоков»
Лобода прокомментировала обращение Пугачевой к критикам
Под Москвой двух мобилизованных увезли из части в предынфарктном состоянии
Названы крупные города страны с подешевевшим жильем
Популярные у женщин сочетания одежды оказались безвкусицей
Пеле высказался о трагедии на футбольном стадионе в Индонезии
В Крыму назвали Илону Маску способ ускорить завершение конфликта на Украине
Консульство Финляндии отказало россиянину в визе необычным способом
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.