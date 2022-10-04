В Крыму назвали Илону Маску способ ускорить завершение конфликта на Украине

Спикер парламента Крыма Константинов призвал Маска лишить Украину доступа к Starlink

Если американский миллиардер и основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск хочет ускорить завершение конфликта на Украине, то ему следовало бы лишить Киева доступ к спутниковой сети Starlink. Такой способ назвал глава крымского парламента Владимир Константинов, его цитирует РИА Новости.

«Если Маск действительно заинтересован в прекращении конфликта на Украине, то ему следовало бы, прежде всего, лишить Украину доступа к спутниковой сети Starlink, которую киевский режим использует в том числе в своих военных целях, продолжая политику террора и убийств мирных граждан», — призвал спикер крымского парламента.

4 октября Маск назвал четыре пункта, выполнение которых может привести к урегулированию конфликта на Украине. По его мнению, необходимо повторное проведение референдумов на территориях, вошедших в состав России, под наблюдением ООН. Также миллиардер заявил, что Крым должен быть закреплен в качестве субъекта России «как это было с 1783 года (до ошибки Хрущева)», а Украине нужно предоставить нейтральный статус.

В Кремле на идею Маска отреагировали позитивно, подчеркнув, что Маск, в отличие от многих дипломатов, «все-таки пытается искать пути для достижения мира»

В свою очередь, в Госдуме предложили американскому миллиардеру стать новым президентом США. По мнению депутата Михаила Шеремета, с Маском на посту президента Соединенных Штатов можно выстраивать взаимовыгодные отношения, направленные на сохранение мира.