Депутат Шеремет предложил создателю Tesla Маску стать новым президентом Соединенных Штатов

Новым президентом США должен стать предприниматель, создатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск. С таким предложением выступил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет, передает РИА Новости.

По его мнению, Маск является достойным кандидатом на пост американского лидера. «Такие, как Маск должны становиться президентами США, а не такие, как Байден, который стал позором американского народа, превратив страну в международного тирана и убийцу», — сказал Шеремет.

С Маском на посту президента Соединенных Штатов можно выстраивать взаимовыгодные отношения, направленные на сохранение мира, подчеркнул депутат Госдумы.

До этого капитан I ранга запаса, директор Института стран СНГ в Севастополе Сергей Горбачев призвал Маска поразмышлять об итогах прошедших референдумов по вхождению Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), Запорожской и Херсонской областей в состав России.

3 октября глава компании Tesla сообщил о необходимости признать Крым российской территорией и организовать новый референдум при участии ООН. По словам американского предпринимателя, выполнение этих пунктов поспособствует мирному урегулированию конфликта на Украине.

После этого зампред Совбеза России Дмитрий Медведев назвал Маска молодцом.