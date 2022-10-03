Медведев назвал Маска молодцом

Дмитрий Медведев назвал Илона Маска молодцом после предложения плана по Украине

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал американского миллиардера Илона Маска молодцом после того, как тот предложил свой план урегулирования конфликта на Украине. Об этом он написал в Telegram.

«Маск молодец, однако», — заявил Медведев, добавив, что американский предприниматель «достоин присвоения внеочередного офицерского звания». «Правда, рано расшифровался Юстас. Следующий пост выдаст что-то типа "Ukraine is an artificial state"», — отметил он.