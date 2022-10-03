Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Медведев назвал Маска молодцом

Дмитрий Медведев назвал Илона Маска молодцом после предложения плана по Украине
Дмитрий Медведев

Дмитрий Медведев. Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал американского миллиардера Илона Маска молодцом после того, как тот предложил свой план урегулирования конфликта на Украине. Об этом он написал в Telegram.

«Маск молодец, однако», — заявил Медведев, добавив, что американский предприниматель «достоин присвоения внеочередного офицерского звания». «Правда, рано расшифровался Юстас. Следующий пост выдаст что-то типа "Ukraine is an artificial state"», — отметил он.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Маск предложил свой план урегулирования конфликта между Россией и Украиной
Врачи удалили жительнице Подмосковья 40-сантиметровую опухоль яичника
Медведев назвал Маска молодцом
Принявший российское гражданство африканский игрок оценил безопасность в стране
Стало известно о просьбе Турции отсрочить часть платежей за российский газ
Россия ввела ответные санкции в отношении оператора ПХГ «Катарина» в Германии
Группа из 11 стран выступила перед СПЧ ООН с осуждением русофобии
В России прокомментировали план Маска по достижению мира на Украине
Кадырова наградили Звездой Героя ДНР
Рогозин связал заявление Маска с россиянкой Кикиной
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.