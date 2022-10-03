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В России прокомментировали план Маска по достижению мира на Украине

Сенатор Цеков назвал утопией предложение Маска провести новые референдумы в Донбассе

Член Совета Федерации Сергей Цеков отреагировал на предложение американского предпринимателя, основателя Tesla и SpaceX Илона Маска по достижению перемирия между Россией и Украиной. Своим мнением он поделился в разговоре с ТАСС.

Сенатор от Крыма отметил, что стремление Маска урегулировать конфликт можно считать нормальным, как и его признание полуострова российским регионом.

В то же время Цеков назвал утопией предложение провести повторные референдумы в Луганской и Донецкой народных республиках, а также Запорожской и Херсонской областях. «Мы только провели референдум и что, второй проводить?» — вопросил он. Сенатор подчеркнул, что для России отказываться от результатов проведенных референдумов в Донбассе и областях «совершенно невозможно».

Ранее Илон Маск выразил мнение, что к миру между Россией и Украиной может привести выполнение четырех пунктов. В частности, он предложил признать Крым российским и провести повторные референдумы в регионах, вошедших в состав России.

30 сентября президент России Владимир Путин подписал договоры о вхождении в состав страны Луганской и Донецкой народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей. Церемония состоялась в Георгиевском зале Кремля, в котором в 2014 году проходило подписание аналогичного договора с Крымом.

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Марина Совина
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