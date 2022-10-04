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В Кремле оценили предложения Маска по урегулированию конфликта на Украине

Песков: в Кремле позитивно оценили идеи Маска по урегулированию конфликта на Украине

Фото: Vladyslav Musiienko / Reuters

В Кремле позитивно отреагировали на то, что американский миллиардер Илон Маск ищет мирные пути урегулирования конфликта на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, передает ТАСС.

По его словам, основатель Tesla и SpaceX, в отличие от многих дипломатов, «все-таки пытается искать пути для достижения мира».

Песков также напомнил, что Россия с самого начала выступала за то, чтобы ее условия выполнялись путем переговоров. При этом он подчеркнул, что достижение мира без выполнения этих требований невозможно.

Одним из предложений Маска было повторное проведение референдумов на территориях, вошедших в состав России, под наблюдением ООН. Комментируя эту идею, Песков заявил, что жители республик Донбасса, а также Херсонской и Запорожской областей уже высказали свое мнение. «И здесь ничего другого быть не может», — заявил он.

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Ранее американский предприниматель Илон Маск опубликовал четыре условия, выполнение которых может привести к мирному урегулированию конфликта на Украине. Среди прочего миллиардер предложил закрепить статус Крыма в качестве субъекта Российской Федерации, «как это было с 1783 года (до ошибки Хрущева)».

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Константин Лысяков
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