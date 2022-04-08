Стало известно о спонсировании США поставок терминалов Starlink на Украину
Правительство США тайно платит миллионы долларов, спонсируя отправку на Украину терминалов спутникового интернета Starlink возглавляемой Илоном Маском американской компании SpaceX. Об этом стало известно The Washington Post.
5 апреля агентство США по международному развитию (USAID) объявило, что приобрело у SpaceX 1333 терминала Starlink для отправки на Украину. Отмечается, что изначально агентство назвало это «пожертвованием частного сектора на сумму примерно 10 миллионов долларов», однако не уточнило, сколько средств вкладывает в оборудование или транспортные расходы.
Примечательно, что спустя некоторое время USAID удалило ключевые детали из своего релиза. Теперь в нем говорится, что агентство поставило 5000 терминалов Starlink Украине в рамках государственно-частного партнерства со SpaceX, но при этом величина пожертвований не называется.
По данным Washington Post, USAID фактически согласилось приобрести около 1,5 тысячи стандартных терминалов Starlink по 1500 долларов за штуку и заплатить дополнительно более 800 тысяч долларов за транспортные расходы. Стоит также участь выплаченные SpaceX три миллиона долларов за отправленное на Украину оборудование. Отмечается, что терминалы будут закуплены и отправлены от имени USAID сторонним подрядчиком, который организует доставку оборудования из Лос-Анджелеса в Украину через Варшаву.
В конце февраля Маск заявил о начале работы Starlink на Украине.
Starlink — проект глобальной спутниковой системы связи, предназначенной для обеспечения доступа в интернет пользователей по всему миру за счет большого количества малых аппаратов, находящихся на околоземной орбите.