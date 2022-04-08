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Стало известно о спонсировании США поставок терминалов Starlink на Украину

Washington Post: США платят миллионы долларов за отправку Украине терминалов Starlink

Фото: Roscosmos / Globallookpress.com

Правительство США тайно платит миллионы долларов, спонсируя отправку на Украину терминалов спутникового интернета Starlink возглавляемой Илоном Маском американской компании SpaceX. Об этом стало известно The Washington Post.

5 апреля агентство США по международному развитию (USAID) объявило, что приобрело у SpaceX 1333 терминала Starlink для отправки на Украину. Отмечается, что изначально агентство назвало это «пожертвованием частного сектора на сумму примерно 10 миллионов долларов», однако не уточнило, сколько средств вкладывает в оборудование или транспортные расходы.

Примечательно, что спустя некоторое время USAID удалило ключевые детали из своего релиза. Теперь в нем говорится, что агентство поставило 5000 терминалов Starlink Украине в рамках государственно-частного партнерства со SpaceX, но при этом величина пожертвований не называется.

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По данным Washington Post, USAID фактически согласилось приобрести около 1,5 тысячи стандартных терминалов Starlink по 1500 долларов за штуку и заплатить дополнительно более 800 тысяч долларов за транспортные расходы. Стоит также участь выплаченные SpaceX три миллиона долларов за отправленное на Украину оборудование. Отмечается, что терминалы будут закуплены и отправлены от имени USAID сторонним подрядчиком, который организует доставку оборудования из Лос-Анджелеса в Украину через Варшаву.

В конце февраля Маск заявил о начале работы Starlink на Украине.

Starlink — проект глобальной спутниковой системы связи, предназначенной для обеспечения доступа в интернет пользователей по всему миру за счет большого количества малых аппаратов, находящихся на околоземной орбите.

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Алина Гончарова
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