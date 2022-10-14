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02:54, 14 октября 2022Наука и техника

SpaceX отказалась оплачивать услуги Starlink на Украине

CNN: компания SpaceX отказалась оплачивать услуги спутниковой связи Starlink на Украине

Фото: Joe Skipper / Reuters

Американская компания SpaceX уведомила Пентагон, что больше не может оплачивать услуги спутниковой связи Starlink на Украине. Об этом сообщает CNN со ссылкой на поступившие в распоряжение телеканала документы.

Отмечается, что на сегодняшний день Киеву было передано в совокупности порядка 20 тысяч спутников Starlink.

По данным телеканала, в сентябре глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск отправил в Пентагон письмо, в котором заявил, что компания «более не может продолжать финансировать работу Starlink, как прежде». В письме также содержалась просьба к ведомству взять на себя финансирование услуг Starlink в интересах правительства и армии Украины.

В письме говорилось, что до конца текущего года Пентагону придется выделить более 120 миллионов долларов, а в течение следующих 12 месяцев — еще 400 миллионов.

Ранее сообщалось, что сбои в работе Starlink на территории проведения российской специальной военной операции на Украине вызвали панику у украинских военных. По информации Financial Times, были зафиксированы «катастрофические потери» в Донбассе, Херсонской, Запорожской и Харьковской областях.

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Марина Совина
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