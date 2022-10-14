SpaceX отказалась оплачивать услуги Starlink на Украине

CNN: компания SpaceX отказалась оплачивать услуги спутниковой связи Starlink на Украине

Американская компания SpaceX уведомила Пентагон, что больше не может оплачивать услуги спутниковой связи Starlink на Украине. Об этом сообщает CNN со ссылкой на поступившие в распоряжение телеканала документы.

Отмечается, что на сегодняшний день Киеву было передано в совокупности порядка 20 тысяч спутников Starlink.

По данным телеканала, в сентябре глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск отправил в Пентагон письмо, в котором заявил, что компания «более не может продолжать финансировать работу Starlink, как прежде». В письме также содержалась просьба к ведомству взять на себя финансирование услуг Starlink в интересах правительства и армии Украины.

В письме говорилось, что до конца текущего года Пентагону придется выделить более 120 миллионов долларов, а в течение следующих 12 месяцев — еще 400 миллионов.

Ранее сообщалось, что сбои в работе Starlink на территории проведения российской специальной военной операции на Украине вызвали панику у украинских военных. По информации Financial Times, были зафиксированы «катастрофические потери» в Донбассе, Херсонской, Запорожской и Харьковской областях.

