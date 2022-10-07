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Илон Маск отказался комментировать сбои в работе Starlink на Украине

Илон Маск отказался комментировать сообщения о сбоях в работе Starlink на Украине
Илон Маск

Илон Маск . Фото: Stephen Lam / Reuters

Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск отказался комментировать сообщения о сбоях в работе терминалов спутниковой связи Starlink на Украине. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.

«Что касается того, что происходит на поле боя, то это конфиденциальная информация», — заявил предприниматель.

Ранее сообщалось, что сбои в работе Starlink на территории проведения российской специальной военной операции на Украине вызвали панику у украинских военных. По информации Financial Times, были зафиксированы «катастрофические потери» в Донбассе, Херсонской, Запорожской и Харьковской областях.

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Марина Совина
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