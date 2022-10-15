Протестанты потребовали отставки президента Молдавии из-за роста цен на газ

В Кишиневе манифестанты провели митинг, требуя отставки президента Санду и правительства

В центре Кишинева 15 октября прошел митинг манифестантов палаточного «Городка перемен», которые требовали отставки президента Молдавии Майи Санду, парламента, правительства и проведения досрочных выборов. Об этом сообщает РИА Новости.

В протестной акции участвовали около ста человек. В сквере перед парламентом они месяц назад организовали при поддержке оппозиционной партии «Шор» «Городок перемен». Поводом для протеста послужили беспрецедентный рост цен на газ, продукты питания и высокая инфляция в 33,97 процента при значительном падении уровня жизни граждан.

Манифестанты критикуют молдавское руководство в нежелание вести переговоры с Россией относительно стоимости энергоресурсов и неспособности справиться с кризисом в стране.