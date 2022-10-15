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18:48, 15 октября 2022Бывший СССР

Протестанты потребовали отставки президента Молдавии из-за роста цен на газ

В Кишиневе манифестанты провели митинг, требуя отставки президента Санду и правительства

Фото: Родион Прока / РИА Новости

В центре Кишинева 15 октября прошел митинг манифестантов палаточного «Городка перемен», которые требовали отставки президента Молдавии Майи Санду, парламента, правительства и проведения досрочных выборов. Об этом сообщает РИА Новости.

В протестной акции участвовали около ста человек. В сквере перед парламентом они месяц назад организовали при поддержке оппозиционной партии «Шор» «Городок перемен». Поводом для протеста послужили беспрецедентный рост цен на газ, продукты питания и высокая инфляция в 33,97 процента при значительном падении уровня жизни граждан.

Манифестанты критикуют молдавское руководство в нежелание вести переговоры с Россией относительно стоимости энергоресурсов и неспособности справиться с кризисом в стране.

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Любовь Ширижик
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