Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
22:30, 15 октября 2022Россия

Глава Крыма отреагировал на жалобу о дырявых бронежилетах мобилизованных

Глава Крыма Аксенов пообещал решить проблему с дырявыми бронежилетами мобилизованных

Фото: Dmytro Smoliyenko / Globallookpress.com

Глава Крыма Сергей Аксенов пообещал решить проблему с дырявыми жилетами, выданными мобилизованным. Об этом сообщает издание «Подъем» со ссылкой на пресс-секретаря Аксенова Дениса Железнякова.

Он рассказал, что глава республики лично ознакомился с жалобами родственников мобилизованных, которые опубликованы в Telegram-канале «Осторожно, новости». Аксенов пообещал выдать всем призывникам новые бронежилеты до 20 октября.

«Я думаю, что вопрос отправки бойцов без амуниции в любом случае будет контролироваться. Конкретно этот случай и вся тема мобилизованных находятся под личным контролем главы», — добавил представитель Аксенова.

Ранее ФАС выявила в России случаи существенного повышения цен на армейскую экипировку. По результатам совместных проверок по фактам нарушений торговым организациям были выданы предостережения прокуратуры о недопустимости создания искусственного дефицита продукции и завышения цен в период проведения частичной мобилизации.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Екатерина Подвигина
Обсудить
Последние новости
Минобороны сообщило о теракте на полигоне в Белгородской области
Франция озвучила предположительную причину усложнения подготовки артиллеристов
Глава Крыма отреагировал на жалобу о дырявых бронежилетах мобилизованных
В результате теракта на полигоне в Белгородской области погибли 11 человек
В США призвали Вашингтон разорвать союз с тремя странами
Москвичей предупредили о новом виде мошенничества под видом Центробанка
Судья потерял сознание во время матча чемпионата Белоруссии по футболу
В Италии прошли митинги против политики властей по Украине
Зеленский рассказал о тяжелой ситуации для ВСУ в Донбассе
В Германии выступили за ввод в эксплуатацию газопровода «Северный поток-2»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.