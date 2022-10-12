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21:52, 12 октября 2022Экономика

ФАС заинтересовалась подорожанием армейской экипировки

ФАС выявила в России случаи существенного повышения цен на армейскую экипировку
СюжетМобилизация в России: все, что нужно знать

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Анализ цен на армейскую экипировку и иную армейскую продукцию, проведенный Федеральной антимонопольной службой (ФАС) России, показал существенное повышение цен. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе ведомства.

В ФАС указали, что по результатам совместных проверок по фактам нарушений торговым организациям были выданы предостережения прокуратуры о недопустимости создания искусственного дефицита продукции и завышения цен в период проведения частичной мобилизации.

Ранее сообщалось, что после объявления частичной мобилизации в России цены на бронежилеты в некоторых магазинах выросли почти на две тысячи процентов. Если в январе 2022 года бронежилет можно было приобрести за семь тысяч рублей, то спустя восемь дней после объявления мобилизации цена на данный товар подскочила до 135 тысяч.

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Марина Совина
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