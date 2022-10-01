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В России заметили подорожание бронежилетов на тысячи процентов

Baza: бронежилеты подорожали почти на две тысячи процентов после объявления мобилизации

Фото: Майя Жинкина / Коммерсантъ

После объявления частичной мобилизации в России цены на бронежилеты в некоторых магазинах выросли почти на две тысячи процентов. На рекордное подорожание армейских товаров обратило внимание издание Baza в Telegram.

Издание заметило, что в январе 2022 года бронежилет можно было приобрести за семь тысяч рублей. Спустя восемь дней после объявления мобилизации цена на данный товар подскочила до 135 тысяч. Таким образом, зафиксировано подорожание на 1829 процентов. Baza утверждает, что в среднем на всю экипировку призывники могут потратить до 170 тысяч рублей.

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Российские военторги уже жалуются на проблемы с поставками на фоне ажиотажа. Спрос поднялся в 10 раз, утверждает представитель магазина спецодежды «Военный маркет». В основном покупателей интересуют камуфляж, берцы, тактика, рюкзаки, спальники. Также россияне сметают с полок балаклавы, шарфы-снуды, термобелье и берцы.

Федеральная антимонопольная служба России направила запросы трем крупнейшим маркетплейсам по поводу цен на армейскую экипировку. В частности, информация о стоимости военного снаряжения и иных товаров армейского назначения была запрошена у площадок «Яндекс», Ozon и Wildberries. В ближайшее время они должны представить сведения о «средневзвешенных, максимальных и минимальных отпускных ценах», а также о динамике объемов продаж указанной продукции.

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Варвара Кошечкина
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