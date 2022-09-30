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ФАС проверит цены на военное снаряжение на Ozon и Wildberries

ФАС запросила у трех крупнейших маркетплейсов информацию о ценах на армейскую экипировку

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России направила запросы трем крупнейшим маркетплейсам по поводу цен на армейскую экипировку. Об этом со ссылкой на сообщение ведомства пишет ТАСС.

В частности, информация о стоимости военного снаряжения и иных товаров армейского назначения была запрошена у площадок «Яндекс», Ozon и Wildberries. В ближайшее время они должны представить сведения о «средневзвешенных, максимальных и минимальных отпускных ценах», а также о динамике объемов продаж указанной продукции.

В ФАС пояснили, что проверка и изучение ситуации на рынке проводятся в связи с обращениями депутатов Госдумы и многочисленными жалобами граждан на необоснованный рост цен на спецодежду, обмундирование и снаряжение.

29 сентября стало известно, что за неделю с 21 сентября спрос на военное снаряжение в России вырос более чем в пять раз. Больше всего увеличились онлайн-продажи тактических очков — на 694 процента, а также бронежилетов — на 472 процента. Более чем на 300 процентов вырос спрос на тактические перчатки и рюкзаки (441 и 319 процентов соответственно) и универсальные складные наборы инструментов (457 процентов).

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Варвара Кошечкина
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