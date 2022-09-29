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Россияне бросились скупать военное снаряжение

Price.ru: спрос на военное снаряжение в России за неделю вырос более чем в пять раз

Фото: Shutterstock

По подсчетам сервиса Price.ru, за неделю с 21 сентября спрос на военное снаряжение в России вырос более чем в пять раз, пишет РИА Новости. Граждане бросились скупать такие товары после начала частичной мобилизации.

Больше всего увеличились онлайн-продажи тактических очков — на 694 процента, а также бронежилетов — на 472 процента. Более чем на 300 процентов вырос спрос на тактические перчатки и рюкзаки (441 и 319 процентов соответственно) и универсальные складные наборы инструментов (457 процентов), сообщил директор отдела маркетинга и аналитики Price.ru Денис Логанов.

Самыми востребованными товарами, которые заказывают в интернет-магазинах и на маркетплейсах, с 21 по 25 сентября оказались берцы (спрос вырос на 160 процентов), аптечки (на 130 процентов), жгуты (на 82 процента), спальники (на 95 процентов) и мужское термобелье (на 157 процентов). Эксперты отмечают, что на данные товары до недавнего времени не было массового спроса, поэтому торговые сети не делали больших запасов, и некоторые товары быстро закончились.

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Сервис также зафиксировал повышение стоимости в ряде категорий данных товаров. Аналитики оценивают рост как минимум в 20 процентов. Ранее «Известия» сообщали об аналогичной ситуации, однако указывали, что товары выросли в стоимости на 10-20 процентов.

На резкое завышение цен на обмундирование и медицинские товары отреагировала Федеральная антимонопольная служба (ФАС). Орган исполнительной власти напомнил, что это является недопустимым, и нарушения законодательства ФАС, а также недобросовестные и спекулятивные действия будет пресекаться.

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Платон Щукин
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