Российские военторги пожаловались на проблемы с поставками на фоне ажиотажа

В военторгах рассказали о проблемах с поставками на фоне частичной мобилизации

После того, как президент России Владимир Путин объявил в стране частичную мобилизацию, спрос на армейские товары сильно вырос. В специализированных магазинах пожаловались, что на фоне ажиотажа наблюдаются проблемы с поставками. Об этом их представители заявили в разговоре с «Лентой.ру».

«Спрос поднялся в 10 раз. В основном, интересует камуфляж, берцы, тактика, рюкзаки, спальники. На полках ничего не осталось. Товара для поставок нет ни у кого», — описали ситуацию в магазине спецодежды «Военный маркет», расположенном в городе Орел.

О выросшем спросе заявили и в тюменском оптово-розничном магазине товаров для силовых структур «Воин». «Смели спальные мешки, металлические фляжки, балаклавы, шарфы-снуды, термобелье и берцы. Остались берцы "неходовых" размеров — до 39-го и после 44-го. Больше всего запросов на рюкзаки 70-100 литров, наколенники, разгрузки, утепленные берцы, жгуты и армейские аптечки», — поделился сотрудник магазина.

По его словам, из соответствующих товаров в наличии остались только футболки, тельняшки, перчатки, летние костюмы, утепленные костюмы больших размеров, ремни, кепки, шапки из натурального меха, пехотные лопаты, армейские тапки, сухие пайки, пластиковые фляжки, дорожные и рюкзак десантника РД-54.

«По поставкам ситуация следующая — заказ оплачен в понедельник, очередь на отправку такая, что он еще не отправлен, компании-производители объяснили, что работают на сбор и отгрузку в круглосуточном режиме», — сообщили в «Воине».

На проблемы с поставками пожаловались и в магазине одежды и обуви для силовых структур «Офицерский» в Ярославле.

«Популярные товары сейчас — все армейские. Проблемы с поставками — нужного товара нет. А это спальники, карематы, пятиточечники, берцы, термобелье, тактические перчатки, шапки, балаклавы, тактическая медицина, индивидуальные аптечки, [индивидуальные противохимические пакеты] ИПП, рейдовые рюкзаки, удобная форма, пончо и так далее. Берут все, что поможет выжить в бою. Про нужные разгрузки, бронежилеты, тактические каски я молчу — их было мало, а сейчас, вообще, нет», — высказался сотрудник магазина.

Цены на обмундирование, по его словам, поднялись в 2-3 раза. Так, за хороший бронежилет просят до 100 тысяч рублей.

«А, вообще, из того, что берут, практически все возвращают в посылках домой, так как на сборном пункте одевают во все уставное, но народ привык запасаться впрок, вот и возник ажиотаж», — отметили в «Офицерском».

21 сентября президент России Владимир Путин выступил с обращением к россиянам, а также жителям Донецкой и Луганской народных республик (ЛНР и ДНР), Херсонской и Запорожской областей Украины. В нем глава государства объявил о частичной мобилизации в стране.

Как позже уточнил глава Минобороны России Сергей Шойгу, будут призваны 300 тысяч резервистов. Частичная мобилизация коснется тех, кто уже отслужили в армии, имеет военно-учетную специальность и боевой опыт.