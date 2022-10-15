Губернатор Севастополя объяснил работу ПВО в регионе

Губернатор Севастополя Развожаев: ПВО в городе сработало в тренировочном режиме

Система противовоздушной обороны (ПВО) в Севастополе сработала в тренировочном режиме, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в Telegram.

«В Казачке работает ПВО в тренировочном режиме. Просьба не снимать и не выкладывать видео. Прошу сохранять спокойствие», — объяснил он, имея в виду Казачью бухту на окраине города.

Перед этим ряд СМИ со ссылкой на очевидцев сообщили о сработавшей над регионом системой ПВО.

Утром 15 октября в Новой Каховке Херсонской области объявили воздушную тревогу, также сработала система ПВО.