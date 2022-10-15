Власти Новой Каховки заявили о взрывах и работе ПВО

Власти Новой Каховки заявили о работе систем ПВО и двух взрывах

В Новой Каховке Херсонской области утром 15 октября объявили воздушную тревогу, работает система противовоздушной обороны (ПВО). Сообщение об этом появилось в Telegram-канале администрации города.

«06:42. В Новой Каховке вновь звучит сирена воздушной тревоги. Первая. Работает ПВО: два воздушных взрыва», — заявили в администрации.

Ранее власти Херсона призвали жителей выехать в другие российские регионы.

13 октября врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо обратился к руководству России с просьбой помочь с выездом жителей региона в другие части страны из-за участившихся обстрелов гражданской инфраструктуры.