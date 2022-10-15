Стало известно о стрельбе в воинской части Белгородской области
Baza: неизвестный открыл стрельбу в воинской части Белгородской области, есть погибшие
Неизвестный открыл стрельбу в воинской части Белгородской области. Об этом стало известно Telegram-каналу Baza.
По информации канала, в результате есть раненые и погибшие. Другие подробности произошедшего не приводятся.
В июле войсковую часть в Клинцах Брянской области, расположенную недалеко от границы с Украиной, атаковали вооруженные люди. Известно, что один из них получил ранение ответным огнем. После атаки неизвестные скрылись.