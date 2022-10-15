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21:34, 15 октября 2022Россия

Стало известно о стрельбе в воинской части Белгородской области

Baza: неизвестный открыл стрельбу в воинской части Белгородской области, есть погибшие

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Неизвестный открыл стрельбу в воинской части Белгородской области. Об этом стало известно Telegram-каналу Baza.

По информации канала, в результате есть раненые и погибшие. Другие подробности произошедшего не приводятся.

В июле войсковую часть в Клинцах Брянской области, расположенную недалеко от границы с Украиной, атаковали вооруженные люди. Известно, что один из них получил ранение ответным огнем. После атаки неизвестные скрылись.

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Марина Совина
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