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Российскую воинскую часть рядом с Украиной атаковали вооруженные люди

Трое вооруженных мужчин в масках атаковали воинскую часть в Клинцах и скрылись, их ищут

Фото: Сергей Русанов / РИА Новости

Войсковую часть, расположенную недалеко от границы с Украиной, атаковали вооруженные люди. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Ранним утром 5 июля трое мужчин в масках и темной одежде напали на часть в Клинцах Брянской области. Местные жители говорят об автоматных очередях, которые они слышали оттуда. Известно, что один из нападавших получил ранение ответным огнем.

После атаки на воинскую часть, где служат контрактники, неизвестные скрылись. Сейчас ведется их поиск.

3 апреля сообщалось о нападении троих мужчин на воинскую часть в Улан-Удэ. Они попытались украсть автоматы. Нападение на пункт воинской части танковой бригады произошло в 4 часа утра. Неизвестные захватили три автомата и попытались скрыться на черном автомобиле Volvo. Одного из нападавших сразу задержал суточный наряд, остальных позже — полицейские. Отмечается, что все трое были пьяны.

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Любовь Ширижик
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