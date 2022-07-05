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Следы крови у атакованной воинской части на границе с Украиной попали на видео

Жители Клинцов показали видео со следами крови рядом с атакованной воинской частью
Начало событий в новости Российскую воинскую часть рядом с Украиной атаковали вооруженные люди

Жители Клинцов Брянской области сняли на видео следы крови на асфальте недалеко от воинской части, которую атаковали трое вооруженных людей. Запись публикует Telegram-канал «Подслушано Клинцы».

На видео девушка показывает следы крови на дороге, ведущей из леса, служебные машины правоохранительных органов. Она говорит, что была слышна автоматная стрельба.

Ранее 5 июля сообщалось, что на воинскую часть, расположенную недалеко от границы с Украиной, ранним утром напали трое мужчин в масках и темной одежде. Известно, что один из них получил ранение ответным огнем. После атаки неизвестные скрылись. Сейчас ведется их поиск.

Что делать?
Любовь Ширижик
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