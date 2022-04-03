Неизвестные напали на российскую воинскую часть

Трое мужчин напали на воинскую часть в Улан-Удэ и попытались украсть автоматы

Трое мужчин напали на российскую воинскую часть в Улан-Удэ и попытались украсть автоматы. Об этом сообщает издание Baza в Telegram со ссылкой на представителей Восточного военного округа.

Нападение на пункт воинской части танковой бригады произошло в 4 часа утра (23:00 мск — прим. «Ленты.ру»). Неизвестные захватили три автомата и попытались скрыться на черном автомобиле Volvo.

Одного из нападавших сразу задержал суточный наряд, остальных позже — полицейские. Отмечается, что все трое были пьяны.

Ранее сообщалось, что в Краснодарском крае был задержан 31-летний россиянин, подозреваемый в поджоге полицейского участка. По данным правоохранителей, ранее судимый мужчина пробрался в помещение и вылил на пол горючую жидкость, с помощью которой и устроил пожар. По его словам, таким образом он попытался уничтожить документы, связанные с возбужденным в отношении него уголовным делом.