Минобороны сообщило о теракте на полигоне в Белгородской области

Минобороны России: на полигоне в Белгородской области совершен теракт

Минобороны России сообщило, что на полигоне Западного военного округа в Белгородской области был совершен теракт. Об этом сообщает ТАСС и РИА Новости.

Отмечается, что теракт был совершен двумя гражданами одной из стран СНГ, они открыли огонь во время занятия по огневой подготовке с добровольцами. В ведомстве добавили, что ответным огнем двое террористов были уничтожены.

О стрельбе в воинской части Белгородской области ранее сообщила Baza. Отмечалось, что в результате произошедшего есть раненые и погибшие.