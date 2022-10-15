Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
19:57, 15 октября 2022Мир

Число жертв взрыва на шахте в Турции снова выросло

Президент Турции Эрдоган сообщил, что число жертв взрыва на шахте выросло до 41 человека
Начало событий в новости В Турции сообщили об увеличении числа жертв при взрыве в шахте

Фото: Cagla Gurdogan / Reuters

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о возросшем числе жертв взрыва на шахте, расположенной на севере страны, передает РИА Новости.

По его словам, погиб 41 человек. Начато расследование, виновные понесут наказание, отметил глава государства, находящийся на месте происшествия.

Ранее 15 октября министр внутренних дел республики Сулейман Сойлу сообщал о 40 погибших и 11 раненых.

ЧП произошло вечером 14 октября в шахте провинции Бартын. На месте взрыва находились 115 шахтеров, оказавшихся на глубине 300 метров под землей, некоторым удалось эвакуироваться. 49 человек оказались заблокированы в шахте.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Любовь Ширижик
Обсудить
Последние новости
Власти сообщили о полностью провальном наступлении ВСУ под Херсоном
Москвичи массово перешли на самокаты
Илон Маск заявил о высочайшем за 60 лет риске ядерной катастрофы
В центре Петербурга мотоциклист вылетел в толпу прохожих на тротуаре
Число жертв взрыва на шахте в Турции снова выросло
Оценена вероятность реформирования Евросоюза
Масвидаль оценил перспективы звезды UFC фразой «парень почти овощ»
Мужчинам назвали способ сохранения физической формы с годами
Российский пенсионер вспомнил школьную обиду и похитил бывшего одноклассника
Пентагон прокомментировал информацию о сокращении военной помощи Украине
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.