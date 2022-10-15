Число жертв взрыва на шахте в Турции снова выросло

Президент Турции Эрдоган сообщил, что число жертв взрыва на шахте выросло до 41 человека

В Турции сообщили об увеличении числа жертв при взрыве в шахте

Начало событий в новости В Турции сообщили об увеличении числа жертв при взрыве в шахте

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о возросшем числе жертв взрыва на шахте, расположенной на севере страны, передает РИА Новости.

По его словам, погиб 41 человек. Начато расследование, виновные понесут наказание, отметил глава государства, находящийся на месте происшествия.

Ранее 15 октября министр внутренних дел республики Сулейман Сойлу сообщал о 40 погибших и 11 раненых.

ЧП произошло вечером 14 октября в шахте провинции Бартын. На месте взрыва находились 115 шахтеров, оказавшихся на глубине 300 метров под землей, некоторым удалось эвакуироваться. 49 человек оказались заблокированы в шахте.