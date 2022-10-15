В Турции сообщили об увеличении числа жертв при взрыве в шахте

Глава МВД Турции Сойлу сообщил об увеличении числа жертв до 40 при взрыве в шахте

В Турции увеличилось число погибших при взрыве в шахте в провинции Бартын на севере страны. Об этом сообщил глава МВД республики Сулейман Сойлу, передает ТАСС.

«Число жертв возросло до 40. В настоящий момент оказывается медицинская помощь тем, кто получил травмы», — сказал глава ведомства. Он добавил, что в результате аварии ранены 11 человек.

Также известно, что пожар в шахте практически взят под контроль. Экстренные службы подходят к завершению спасательных работ, заявил министр природных ресурсов и энергетики Турции Фатих Донмез.