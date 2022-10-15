Путин вывел из-под экономических спецмер несколько организаций

Президент Путин вывел из-под экономических спецмер несколько институтов развития

Президент России Владимир Путин вывел из-под экономических спецмер несколько институтов развития, включая Азиатский банк инфраструктурных инвестиций и Новый банк развития. Документ опубликован на портале правовой информации.

Запреты, предусмотренные указом президента «О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Соединенных Штатов Америки и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций», не распространяются больше и на Международный банк экономического сотрудничества, Международный инвестиционный банк и Российско-Кыргызский Фонд развития.

На эти организации не будет распространяться временный порядок осуществления сделок и исполнения обязательств, а также валютные ограничения ЦБ.

Владимир Путин подписал указ о применении спецмер в финансовой и топливно-энергетической сферах из-за действий «недружественных стран» и международных организаций в августе.

Согласно документу, до конца года вводится запрет на сделки с акциями стратегических предприятий России со стороны «недружественных стран». Запрещаются также сделки с акциями организаций, которые таковым предприятиям принадлежат.