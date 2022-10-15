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10:44, 15 октября 2022Россия

В Приморье районного военкома нашли погибшим

Военный комиссар в Приморском крае найден погибшим, полиция рассматривает версию суицида

Фото: страница «Администрация Партизанского городского округа» во «ВКонтакте»

В Приморском крае военный комиссар Партизанского и Лазовского районов Роман Малык был найден погибшим. О его смерти сообщает администрация Партизанска.

Там отмечается, что военком трагически ушел из жизни вечером 14 октября. «Остановилось сердце сильного и мужественного человека, прошедшего горячие точки, но не сломившегося под тяжестью суровых военных событий и больших потерь», — добавили в администрации, выразив соболезнования его родным и близким.

Telegram-канал Amur Mash заявил, что полиция рассматривает версии убийства и суицида Малыка, а его тело нашли около забора дома на улице Селедцова в Партизанске. При этом отмечается, что его близкие не верят в возможность суицида, говоря, что военком был уравновешен и уверен в себе.

26 сентября в Иркутской области мужчина устроил стрельбу в военкомате в городе Усть-Илимск и ранил военкома.

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Антон Похиляк
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