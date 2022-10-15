Мать украинского боевика добровольно сдала оружие своего сына

Жительница Энергодара добровольно сдала властям схрон с оружием сына-боевика

Жительница Энергодара Татьяна Федорова добровольно сдала властям оружие своего сына, который служит в одном из подразделений нацгвардии Украины. Об этом пишет РИА Новости.

Она сообщила, что нашла гладкоствольное ружье, патроны, военную форму и националистическую литературу на своей даче во время ремонта. По словам матери украинского боевика, все это находилось в сумках, которые были спрятаны в стене. Татьяна Федерова пояснила, что после обнаружения схрона она обратилась к властям для добровольной сдачи находки во избежание неприятностей.

Она рассказала, что на сегодняшний день ее сын практически полностью перестал общаться с семьей из-за своих убеждений. Он считает неправильным то, что мы осталась в Энергодаре, поделилась женщина. «Но мы считаем по-другому... по разные стороны баррикад. Все люди взрослые и каждый решает сам за себя», — заявила Татьяна Федорова. Она также призвала своих земляков последовать ее примеру и передать все запрещенные вещи властям.

Ранее в администрации Энергодара сообщили об ударах по городу Вооруженными силами Украины (ВСУ). Власти заявили, что украинские военные нанесли свыше десяти ударов по окрестностям Энергодара.