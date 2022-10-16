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20:18, 16 октября 2022Мир

Журналистка заявила о нежелании Запада видеть Украину победителем в конфликте

Британская журналистка Эпплбаум: Запад не желает победы Украины в конфликте с Россией

Фото: Kirsty Wigglesworth / Reuters

Британская журналистка Энн Эпплбаум заявила, что Запад не знает, как будет выглядеть победа Украины в конфликте с Россией, поэтому не желает такого исхода. Ее слова со ссылкой на аналитический центр Progressive Zentrum приводит РИА Новости.

Эпплбаум рассуждала о поставках танков Украине от Германии, задавшись вопросом, почему их не доставляют. По ее мнению, причина кроется в разочаровании из-за непонимания, как может выглядеть «победа Украины».

Она также задалась вопросом, хочет ли такого Запад и готов ли к такому исходу и его последствиям. «Как это изменит Европу, как это изменит Россию, как это изменит расстановку сил? Я полагаю, что ситуация с танками связана именно с этим», — пояснила британка.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что считает мирное решение конфликта на Украине выгодным для всех. По словам белорусского лидера, такой исход событий будет также соответствовать интересам Соединенных Штатов Америки.

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Антон Похиляк
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