Лукашенко заявил о выгоде мирного решения конфликта на Украине для всех

Лукашенко: мирное решение конфликта на Украине выгодно для всех, в том числе США

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время интервью телеканалу NBC рассказал, что считает мирное решение конфликта на Украине выгодным для всех. Его слова цитирует РИА Новости.

По словам белорусского лидера, такой исход событий будет также соответствовать интересам Соединенных Штатов Америки.

Ранее он заявил, что Запад не хочет слушать российского лидера Владимира Путина по вопросу Украины, хотя он предлагал варианты решения конфликта. Комментируя мнения о том, что российский глава не одерживает победу на Украине, Лукашенко ответил: «В этой войне и вы [Запад] не одерживаете победу». При этом на Украине против России воюют 50 стран, убежден белорусский президент.