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18:41, 16 октября 2022Путешествия

Туристка отправилась в отпуск мечты с парнем и была найдена мертвой

Туристка поехала в отпуск на родину парня в Перу и была найдена мертвой недалеко от Лимы

Фото: Angela Ponce / Reuters

Жительница Великобритании отправилась в отпуск мечты со своим парнем в Перу и была найдена мертвой — ее останки нашли закопанными в землю недалеко от дома бабушки молодого человека. Подробности истории публикует Mirror.

Проживающая в Лондоне гражданка Гондураса и Испании Карла Ксиомара Селайи Годой (Karla Xiomara Zelaya Godoy) в сентябре 2022 года поехала вместе с молодым человеком Хорхе Альфредо Минайей Гараем (Jorge Alfredo Minaya Garay), выходцем из Перу, в отпуск мечты на его родину — пара посетила город Мачу-Пикчу, а также другие популярные туристические места. После влюбленные решили навестить бабушку Гарая, которая живет недалеко от Лимы — об этом девушка рассказала по телефону матери 22 сентября.

Отмечается, что на следующий день Годой должна была улететь в Испанию, однако ее семья больше не получала от нее никаких известий. Обеспокоенные долгим молчанием, родственники обратились в полицию. Вскоре правоохранительные органы получили аудиозапись телефонного разговора Гарая с братом туристки, Эриком Селайей (Erick Zelaya): мужчина признался, что убил девушку и похоронил ее тело недалеко от дома своей бабушки.

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В понедельник, 10 октября, полиция нашла останки Годой в синем мешке, закопанном в неглубокой могиле. Бабушка Гарая сообщила, что внук действительно гостил у нее, а после уехал, не уточнив, куда именно. Как стало известно, молодой человек направился в Чили, а после взял билеты до Лондона и вывез из совместного с Годой дома свои вещи. В настоящее время он объявлен в розыск.

Ранее в феврале 19-летняя туристка из Канады отправилась в гости к своему парню в Великобританию и была жестоко убита в его доме. Отмечается, что полицию вызвали соседи, которые услышали шум и ругань — когда стражи порядка вошли в комнату, молодой человек лежал в окровавленной кровати с девушкой и разговаривал по телефону.

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Дарья Рыбак
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