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08:32, 16 октября 2022Россия

Губернатор Гладков отреагировал на теракт на полигоне в Белгородской области

Губернатор Гладков: жители Белгородской области не погибли в теракте на военном полигоне

Кадр: Telegram-канал Настоящий Гладков

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков отреагировал на теракт, произошедший вечером 15 октября на военном полигоне региона. Он выступил с видеообращением в своем Telegram-канале.

По его утверждению, жителей области среди погибших и пострадавших нет. Раненые размещены в больницах региона, лекарственные препараты, врачи и все необходимое есть в наличии.

Гладков также выразил соболезнования родным погибших.

Во время ЧП на военном полигоне Западного военного округа в Белгородской области погибли 11 человек, еще 15 получили ранения. По заявлению Минобороны, теракт совершили двое граждан одной из стран СНГ. Из стрелкового оружия они открыли огонь по добровольцам, готовящимся к отправке в зону спецоперации. Ответным огнем преступники были уничтожены.

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Марина Совина
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