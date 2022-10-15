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23:07, 15 октября 2022Россия

Террористы расстреляли добровольцев на полигоне в Белгородской области

Минобороны: на полигоне ЗВО в Белгородской области совершен теракт, погибли 11 человек

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

На полигоне Западного военного округа в Белгородской области совершен террористический акт. Об этом сообщило Минобороны России, передает ТАСС.

В результате ЧП погибли 11 человек, еще 15 получили ранения. Пострадавших доставили в госпиталь, им оказывается вся необходимая помощь.

По заявлению военного ведомства, теракт совершили двое граждан одной из стран СНГ. Из стрелкового оружия они открыли огонь по добровольцам, готовящимся к спецоперации. Ответным огнем преступники были уничтожены.

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Сейчас на месте теракта работают правоохранительные органы.

Неспокойная обстановка в Белгороде

15 октября Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли нефтебазу, расположенную в поселке Разумное Белгородской области. В результате объект загорелся. До инцидента в районе работала система противовоздушной обороны.

Вечером 14 октября ВСУ нанесли ракетный удар по белгородской ТЭЦ «Луч». После обстрела подстанции 110 кВт в некоторых районах города возникли перебои с электричеством и доступом в интернет.

Губернатор области Вячеслав Гладков также подтвердил, что под обстрел со стороны Украины попал таможенный пункт в Шебекино. Туда прилетело 14 снарядов, жертв и пострадавших нет.

Террористическая угроза

8 октября на Крымском мосту произошел взрыв. В результате подрыва фуры были разрушены несколько пролетов моста для автомобильного транспорта. Позднее украинские власти подтвердили свою причастность к произошедшему. Президент России Владимир Путин заявил, что взрыв на мосту является терактом.

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ФСБ России назвала причастным к взрыву на Крымском мосту главу военной разведки Украины Кирилла Буданова.

14 октября в Белоруссии был введен режим контртеррористической операции (КТО). Власти республики пошли на такой шаг после появления данных о том, что «некоторые сопредельные государства» готовят провокации в стране. До этого руководитель белорусского КГБ генерал-лейтенант Иван Тертель предупредил, что иностранные специальные службы помогают готовить на территории Польши, Литвы и Украины организаторов терактов в Белоруссии.

Оружие России
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Марина Совина
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