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21:00, 14 октября 2022Россия

Жительница Белгорода рассказала об ударе по подстанции

Жительница Белгорода рассказала о работе ПВО перед ударом по подстанции

Фото: Telegram-канал «Подъем»

Перед обстрелом подстанции в Белгороде вечером 14 октября сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказала местная жительница Надежда. По ее словам, после этого в районе ТЭЦ «Луч» начался пожар, возникло задымление. Последствия ЧП устраняют экстренные службы.

После громких звуков от ПВО была минутка тишины. Я вышла на балкон посмотреть. Видно было, как что-то упало в районе «Луча», взрыв, пожар

Надеждажительница Белгорода

«Черный дым был и пожар сильный, искры летели. Но потушили уже. Видно, что там ведутся работы. Свет от мигалок», — рассказала Надежда.

В некоторых районах Белгорода возникли перебои с электричеством после ЧП. На улице, где живет собеседница «Ленты.ру», электроснабжение есть, однако не работает интернет.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что после обстрела Белгорода загорелась подстанция 110 кВт. Возникшее возгорание потушили в короткие сроки, экстренные службы устраняют последствия.

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Мария Сметанина
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